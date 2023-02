Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, afirma, referindu-se la posibilitatea ridicarii plafonului pana la care se acorda cardul pentru plata facturilor, ca o astfel de decizie nu a fost luata in coalitia de guvernare. El e de parere ca aceasta decizie nu trebuie sa aiba ”un…

- Marcel Bolos a spus ca 1.100 de lei e nivelul pensiei minime sociale, ceea ce spune foarte mult despre standardul de viata, precizand ca se are in vedere un scenariu de majorare a plafonului de venit care merge pana in 3.000 de lei. Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a vorbit…

- ”Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene a primit aprobarea oficiala din partea Comisiei Europene pentru Programul Educatie si Ocupare (PEO), aferent perioadei de programare 2021-2027. Programul urmareste ca, pana in anul 2027, sa creeze «O Romanie mai sociala cu acces egal la ocupare durabila,…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat-citat de news.ro si Hotnews- ca anul viitor Romania va incerca sa gaseasca parghiile prin care sa poata fi posibil un eventualul flux de personal medical calificat din alte tari decat din Uniunea Europeana, pentru a acoperi deficitul de personal. Potrivit…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene a primit aprobarea oficiala din partea Comisiei Europene pentru Programul Incluziune si Demnitate Sociala, aferent perioadei de programare 2021–2027. Scopul programului este de a sprijini incluziunea sociala a persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile,…

- Romania nu poate trimite o cerere de plata la Comisia Europeana fara sa aiba jaloanele „limpezite”, iar un refuz ar putea avea repercusiuni inclusiv asupra cursului de schimb valutar, a declarat ministrul PNL al investitiilor si proiectelor europene, Marcel Boloș, la briefingul sustinut miercuri, 14…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat joi ca Austria și-a bazat votul impotriva aderarii Romaniei la Schengen pe ”cifre incorecte” legate de numarul migranților ilegali. Ciuca a mai spus ca ”regretam și nu ințelegem poziția inflexibila a Austriei”, adugand ca le mulțumește tuturor celor implicați in eforturile…

- Politic Maria Stoian, deputat PNL: “Romania și-a insușit noile direcții ale Comisiei Europene referitoare la combaterea migrației ilegale” / Declarație politica decembrie 7, 2022 13:33 Comisia Europeana a prezentat Guvernului Planul de Acțiune pentru Balcanii de Vest, document care conține noile…