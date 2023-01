Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Bolos a fost intrebat, miercuri, la Antena 3, cum se va proceda pentru obtinerea certificatului de validarea a datoriei de la asociatia de proprietari, necesar pentru cei care primesc incalzire centralizata. ”Intr-adevar, acest certificat de validare a datoriilor este specific doar pentru incalzirea…

- ”Intr-adevar, acest certificat de validare a datoriilor este specific doar pentru incalzirea in sistem centralizat, pentru caldura de la bloc. In perioada urmatoare, cu cardul de energie catre asociatiile de proprietari, avem peste 190.000 de asociatii de proprietari, o sa trimitem o instiintare impreuna…

- Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, a aprobat prin Ordin modelul cardului de energie, pentru acordarea ajutoarelor de 1400 lei/an persoanelor vulnerabile. Cardul de energie ofera dreptul beneficiarului sa efectueze plați prin serviciul de mandat poștal asigurate de CN Poșta…

- Modelul cardului de energie , prin care romanii vulnerabili vor fi sprijiniti cu 1.400 de lei in 2023 pentru plata facturilor la utilitati, a fost aprobat vineri prin Ordin al ministrului Proiectelor Europene, Marcel Bolos. Cardul de energie ofera dreptul beneficiarului sa efectueze plati prin serviciul…

- Ajutoarele pentru compensarea preturilor la energie - CINE și CUM le primește in 2023Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a anunțat ca a fost aprobat modelul „cardului de energie”. Voucherul tiparit va fi distribuit de Poșta Romana și va oferi un ajutor pentru plata facturilor…

- ”A fost aprobat modelul cardului de energie, prin care romanii vulnerabili vor fi sprijiniti cu 1.400 de lei in 2023 pentru plata facturilor la utilitati De asemenea, a fost aprobat si certificatul de validare a datoriilor, care va fi emis de Asociatiile de proprietari/locatari pentru a certifica datoria…

- Guvernul a aprobat compensarea pretului la energie pentru persoanele si familiile vulnerabile. Beneficiarii cardului de energie vor deconta facturi in limita sumei de 1.400 de lei, bani care vor fi alocati in doua transe, prima in februarie 2023, 700 de lei, si cea de-a doua in septembrie 2023, tot…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a facut de curand o declarație extrem de surprinzatoare la adresa funcționarilor publici, dar care, pentru moment, a trecut cam neobservata, insa, cu siguranța, va genera multe scandaluri in ministerul pe care-l conduce și nu numai. „Beneficiarul…