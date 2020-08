Ladislau Boloni (67 de ani) a pierdut meciul de debut pe banca lui Gent, scor 0-1, chiar in fața fostei formații, Antwerp. Boloni a nimerit prost in Belgia. Gent, formația pe care a preluat-o in urma cu cateva zile, este ultima in clasament, cu 3 infrangeri in primele 3 etape. Eșecul de astazi este cu atat mai dureros pentru antrenorul roman. A fost inregistrat in fața fostei echipe, cea care l-a demis in finalul sezonului precedent, dupa 3 ani de colaborare. ...