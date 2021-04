Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Judetean si Spitalul din Radauti nu au paturi libere la ATI pentru patologia COVID-19, un numar de 52 de pacienti fiind internati cu forme severe si grave, iar unul in stare critica. Potrivit Prefecturii Suceava, din totalul celor 555 de pacienti internati in Spitalul Judetean de Urgenta (SJU),…

- Spitalului Clinic Județean de Urgența Craiova va amenaja pana pe 5 aprilie 5 paturi noi ATI pentru adulti. Pentru a putea realiza acest lucru, unitatea medicala va reduce numarul de paturi pentru copii Covid-pozitiv de la 4 la 2. Intr-un comunicat remis GdS, conducerea SCJUC precizeaza ca a dispus mai…

- Spitalul Județean de Urgența a scos la concurs 31 de posturi de medic, dintre care 20 noi, iar alte 11 sunt republicate din sesiunile anterioare. Dintre acestea, pentru cele mai sensibile secții din spital in perioada pandemiei, Unitatea de Primiri Urgențe și Terapie Intensiva, a fost scos la concurs…

- Directorul de ingrijiri și medicul șef ATI de la Spitalul Județean de Urgența Sibiu au primit amenzi de 12.000 de lei, dupa ce un fost angajat a dezvaluit ca pacienții au fost legați de pat. Prefectura Sibiu a anunțat, luni, ca imediat dupa apariția informațiilor legate de pacienții secției ATI – COVID,…

- Spitalul Județean de Urgența Bistrița are de facut o adevarata magie cu cei doar 10 lei per persoana/zi alocați pentru hrana. Cu toate acestea, bolnavii internați la spital au parte de mancare decenta, deși s-ar putea aduce imbunatațiri substanțiale, daca aceasta norma de hrana s-ar dubla. Unitațile…