- Presedinta Tribunalului Suprem Electoral (TSE), Maria Eugenia Choque, a comunicat rezultatele la incheierea procesului de numarare a voturilor: socialistul Evo Morales a obtinut 47.08% din voturi, fata de 36.51% cat a obtinut adversarul sau, politicianul de centru Carlos Mesa, o diferenta ce depaseste…

- "Am castigat in primul tur", a declarat Evo Morales (stanga) in cadrul unei conferinte de presa in orasul La Paz, subliniind ca dupa numararea oficiala a 98% din buletinele de vot dintre el si rivalul sau este de 46,83% fata de 36,7%. "Nu e oficial, dar am castigat deja", a subliniat Morales,…

- Alegerile prezidențiale din Bolivia au fost pe muchie de cuțit luni, dupa ce o oprire brusca a dezvaluirii rezultatelor alegerilor a provocat confuzie și proteste, oponenții sugerând ca oficialii încercau sa îl ajute pe actualul președinte, Evo Morales, sa evite un al doilea tur de…

- Demonstranti care protesteaza fata de condamnarile la inchisoare primite de liderii separatisti catalani au blocat vineri intrarea in catedrala Sagrada Familia din centrul Barcelonei. Multimea care scanda apeluri la secesiunea Cataloniei de Spania s-a adunat in cursul diminetii in fata celebrei…

- "Va cer inca cinci ani pentru a finaliza marile noastre lucrari", a declarat Morales energic, dar ragusit, in timpul ultimului sau miting, dupa o saptamana de campanie prin aceasta tara de 11 milioane de locuitori, pentru a-i convinge sa-l mentina la putere pana in 2025, scrie Agerpres. "Nu…

- Localnicii din satul Grigorauca, Soroca au blocat drumul care leaga Soroca de Otaci pe motiv ca s-au saturat de promisiuni și inactivitatea autoritaților. Unii oameni au venit cu scaunele si s-au asezat in mijlocul traseului.

- Evo Morales a povestit joi ca s-a ratacit aproape o ora in jungla in timp ce ii insotea pe pompierii care se luptau cu un incendiu de padure, informeaza AFP. "Am avut o mica aventura miercuri noaptea. Ne-am pierdut aproape o ora, dar cu ajutorul soldatilor, am putut gasi drumul pentru intoarcere", le-a…

- Președintele Boliviei, Evo Morales, a primit marți fara entuziasm anunțul facut de liderii G7 legat de oferirea celor 20 de milioane de dolari pentru lupta împotriva incendiilor din padurea amazoniana, numind contribuția un "ajutor micuț", scrie Financial Express. Morales a declarat…