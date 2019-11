Stiri pe aceeasi tema

- Președintele interimar al Boliviei, Jeanine Anez, a declarat joi ca fostul președinte al țarii, Evo Morales, care a demisionat și a primit azil politic in Mexic, nu va putea candida in cadrul viitoarelor alegeri prezidențiale, informeaza Reuters preluat de mediafax.Anez, in varsta de 52 de…

- Președintele interimar al Boliviei, Jeanine Áñez, a declarat joi ca fostul președinte al țarii, Evo Morales, care a demisionat și a primit azil politic în Mexic, nu va putea candida în cadrul viitoarelor alegeri prezidențiale, informeaza Reuters, citat de Mediafax.Áñez,…

- Rusia a recunoscut-o de facto pe Jeanine Anez ca presedinte interimar al Boliviei, in urma demisiei lui Evo Morales dupa saptamani de manifestatii, in timp ce a continuat sa denunte o "lovitura de stat" in aceasta tara, informeaza France Presse. "Am luat nota de anuntul potrivit caruia…

- Rusia a recunoscut-o de facto pe Jeanine Anez ca presedinte interimar al Boliviei, in urma demisiei lui Evo Morales dupa saptamani de manifestatii, in timp ce a continuat sa denunte o "lovitura de stat" in aceasta tara, informeaza France Presse."Am luat nota de anuntul potrivit caruia al doilea…

- "Statele Unite saluta decizia senatoarei boliviene Jeanine Anez de a prelua presedintia interimara pentru a conduce natiunea sa in perioada acestei tranzitii democratice", a declarat secretarul de stat american, Mike Pompeo, intr-un comunicat."Asteptam cu nerabdare sa lucreze impreuna cu…

- A doua vicepresedinta a Senatului bolivian, Jeanine Anez, care in virtutea constitutiei ar urma sa ocupe functia de sef al statului dupa demisia lui Evo Morales, a anuntat luni ca va convoca alegeri prezidentiale pentru ca "pe 22 ianuarie sa avem un presedinte ales", relateaza AFP, potrivit Agerpres."Vom…

- Sute de bolivieni au umplut duminica piata Murillo din La Paz, din fata palatului prezidential, pentru a sarbatori demisia lui Evo Morales, care a condus tara timp de aproape 14 ani, relateaza AFP. "Acesta este singurul meu drapel", striga un tanar manifestant care agita steagul rosu,…

- "Va cer inca cinci ani pentru a finaliza marile noastre lucrari", a declarat Morales energic, dar ragusit, in timpul ultimului sau miting, dupa o saptamana de campanie prin aceasta tara de 11 milioane de locuitori, pentru a-i convinge sa-l mentina la putere pana in 2025, scrie Agerpres. "Nu…