- Șeful de stat bolivian Evo Morales a fost desemnat caștigator in urma scrutinului electoral ce a avut loc duminica, asigurandu-i acestuia președinția țarii pana in anul 2025, rezultat ce a declanșat ample mișcari de protest in mai multe orașe din țara, relateaza site-ul postului BBC, potrivit Mediafax.Evo…

- Guvernul presedintelui Evo Morales a cerut Organizatiei Statelor Americane (OSA) sa trimita "cat mai rapid" o misiune tehnica in capitala boliviana La Paz pentru a verifica "unul cate unul" procesele verbale alcatuite cu ocazia scrutinului prezidential desfasurat duminica, a anuntat marti ministrul…

- Mii de persoane au protestat in capitala Ecuadorului, Quito, dupa ce actualul Guvern a luat decizia de a elimina subvențiile la carburanți. Manifestațiile au luat o turnura violenta, iar președintele Lenin Moreno a declarat stare de urgența la nivel național, noteaza The Guardian. In urma eliminarii…

- Zeci de mii de ruși au ieșit în strada duminica la Moscova pentru a cere eliberarea protestatarilor închiși în ceea ce oponenții Kremlinului spun ca este o campanie de a reprima disidența, relateaza Reuters.

- Politia din Indonezia a recurs marti la tunuri cu apa si gaze lacrimogene pentru a dispersa miile de studenti care protestau in mai multe orase din tara insulara impotriva noului cod penal si a amendamentelor la legislatia anticoruptie, relateaza Reuters si dpa. Cateva mii de tineri au…

- Fortele de ordine din Hong Kong au folosit, duminica seara, gaze lacrimogene pentru a dispersa manifestantii care au ridicat baricade si au vandalizat statii de metrou. In plus, au fost facute cateva arestari, relateaza News.ro.Citește și: Guvernul a publicat LISTA: Ce decizii se vor lua in…

- Sute de membri ai Armatei chineze desfasoara exercitii militare, joi, pe un stadion din Shenzen, Departamentul american de Stat exprimandu-si ingrijorarea ca fortele ar putea fi trimise in Hong Kong, pentru a inabusi protestele care au aruncat orasul in haos, informeaza Reuters.

- Ministerul rus de Externe l-a convocat joi pe insarcinatul cu afaceri al ambasadei Germaniei la Moscova pentru a protesta fata de modul in care manifestatiile desfasurate in ultimele saptamani in capitala rusa au fost relatate de postul german de televiziune Deutsche Welle (DW), care a lansat si apeluri…