Boli cardiace precoce la persoanele cu diabet de tip 1 Persoanele cu diabet zaharat de tip 1 pot prezenta semne ale bolii cardiace precoce induse de diabet chiar inainte de a primi diagnosticul, arata noi cercetari. Specialistii susțin ca markerii timpurii pentru boala de inima ar putea fi utilizați pentru a fi siguri ca pacienții primesc terapii țintite de indata ce sunt diagnosticați cu diabet de tip 1, pentru a incetini sau chiar a stopa problemele cardiovasculare. Bolile cardiace ar putea debuta in pre-diabet Bucați mici de material genetic, numit miR-424-5p, au crescut in stadiile incipiente ale bolilor de inima. Acestea ar putea fi vizate pentru… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

