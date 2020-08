Stiri pe aceeasi tema

- Domnule Titu Bojin, ați decis sa intrați in batalia pentru CJT. De ce? Pentru ca am crezut mereu ca in județul nostru este nevoie de echilibru și cooperare, intre forțele politice, iar pe zona de centru-stanga au fost anunțate, cu tot respectul, candidaturi fara șanse. PNL este intr-o ofensiva permanenta…

- Chiar in miez de vara, piata imobiliara din Timis creste semnificativ. Plusul de tranzactii a fost inregistrat atat la terenuri, cat si la imobile. Numarul tranzactiilor imobiliare din Timis a crescut in luna iulie ajungand la un numar de 2.433, arata datele oficiale ale Oficiului pentru Cadastru si…

- In București (172 cazuri noi), Prahova (88 cazuri noi), Argeș și Timiș (ambele cu cate 80 de cazuri) s-au inregistrat cele mai multe cazuri de infectare cu COVID. La polul opus, județele cu cele mai puține cazuri noi sunt Harghita (1 caz), Salaj și Satu Mare (cate 6 cazuri). Practic, in 9 județe numarul…

- Senatorul PSD Mihai Fifor acuza oficialii locali de „gargara politica” cu focarele COVID-19 din județul Arad.Citește și: Face furori pe internet servieta lui Klaus Iohannis de la Consiliul European / FOTO . „Domnule doctor Timiș, domnule „doctor” Cionca și domnule prefect Stoian, pandemia…

- Sute de polițiști, jandarmi, polițiști de frontiera, polițiști locali și inspectori DSP și de munca au descins in acest weekend in zonele aglomerate, piețe și terase din județul Timiș pentru a verifica respectarea legii privind prevenirea și combaterea Covid-19. Au fost date zeci de amenzi.

- Acuzații de tentativa de furt pe numele unui tanar de 23 de ani, in județul Timiș. El este cercetat penal dupa ce a incercat de doua ori sa fure instalații ale Transgaz. Prima tentativa a fost in 2018, a doua in decembrie 2019, iar in iunie 2020 a fost identificat. Hoțul nu știa ca bunurile pe care…

- La proba de Matematica a Evaluarii Naționala, desfașurata astazi, un elev din Timiș a avut temperatura peste maximul admis (37,3 grade C). Acesta va da examenul intr-o sesiune speciala. Potrivit Ministerului Educației, trei candidați au avut temperatura peste maximul admis: un candidat din județul Salaj,…

- Meteorologii au emis, in urma cu putin timp, o noua atentionare meteorologica, una de cod portocaliu de vreme severa imediata in judetul Timis. The post Alerta de ultima ora a meteorologilor: Cod portocaliu de vreme severa imediata in județul Timiș appeared first on Renasterea banateana .