Boicotul celor „mulţi şi proşti” Boicotul e o forma decenta de protest si a fost si este practicat pe scara larga de decenii. Tine cumva de firesc. Deranj mare in stratosfera societatii noastre ca multi romani ameninta afacerile austrice cu boicotul, ca protest la flitul pe care ni l-a dat Viena cu Schengenul. Ca de fiecare data cand ceva risca sa devina popular, elitele noastre incep sa strambe din nas, semn ca le pute. Apoi prind curaj unii de la altii, tonul fiind dat de cei mai snobi dintre ei, si trec la bascalie, ironie sau de-a dreptul insulta. Linia principala de atac e cea dintotdeauna cand vine vorba de omul simplu:… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

