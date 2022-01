Boicotate de presă, Globurile de Aur 2022 s-au decernat. Lista completă a câștigătorilor Cea de-a 79-a ediție a premiilor Globurile de Aur s-a incheiat, desemnandu-și caștigatorii. Ediția din acest an a fost marcata de boicotul presei americane, dupa ce anul trecut Asociatia Presei Straine la Hollywood (HFPA) a fost subiectul unei controverse legate de lipsa de diversitate din forul decizional. NBC a anuntat in luna mai ca nu va mai transmite gala din 2022, iar HFPA a precizat ulterior ca a facut mai multe modificari in regulament si a inclus anul acesta mai mult de douazeci de noi membri. Prezentam mai jos lista completa a premiilor atribuite la cea de-a 79-a editii a galei de decernare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prezentam mai jos lista completa a premiilor atribuite la cea de-a 79-a editie a galei de decernare a Globurilor de Aur, organizata de Asociatia Presei Straine de la Hollywood (HFPA), duminica seara, la Los Angeles. CINEMATOGRAFIE: Cel mai bun film – drama: “The Power of the Dog” Cel mai bun film –…

- Jeremy Strong a castigat Globul de Aur pentru cel mai bun actor intr-un serial-drama gratie interpretarii sale din productia TV "Succession", duminica seara, la cea de-a 79-a gala de decernare a acestor trofee prestigioase atribuite de Asociatia Presei Straine de la Hollywood (HFPA), potrivit contului…

- Ei sunt nominalizații pentru Globurile de Aur 2022, eveniment de anvergura ce va avea loc pe 9 ianuarie. Celebrul hip-hoper și actor Snoop Dogg a anunțat nominalizarile. ”Dune”, ”King Richard” ori ”West Side Story” se numara printre filmele favorite. Mult ravnitele Globuri de Aur, gala ce a ajuns la…

- Nominalizarile pentru cea de-a 79-a ediție a premiilor Globul de Aur au fost anunțate. ”Dune”, ”Coda”, ”Belfast”, ”King Richard” si ”The Power of the Dog” vor candida pentru titlul de cel mai bun film dramatic. La categoria cel mai bun musical sau comedie aspira filme ca “Cyrano”, “Don’t Look Up”,…

- „Dune”, „Coda”, „Belfast”, „King Richard” si „The Power of the Dog” vor candida la Globul de Aur pentru cel mai bun film dramatic la cea de-a 79-a editie a premiilor, care nu va fi transmisa la televiziune, dupa boicotul impus de marile studiouri…

- Cluj-Napoca a intrat in reteaua oraselor creative UNESCO, cu titulatura de City of Film, alaturi de Cannes (Franta) si Gdynia (Polonia), devenind primul oras din Romania membru al acestei prestigioase structuri internationale, informeaza News.ro. Lista celor 49 de orase care se alatura retelei…

- Cluj-Napoca a intrat in reteaua oraselor creative UNESCO, cu titulatura de City of Film, alaturi de Cannes (Franta) si Gdynia (Polonia), devenind primul oras din Romania membru al acestei prestigioase structuri internationale, se arata intr-un comunicat remis News.ro. Lista celor 49 de orase…

- Cel de-al treilea sezon din serialul „Succesiunea/ Succession”, productie recompensata pana in prezent cu noua premii Emmy, va putea fi urmarit pe HBO GO. Primul dintre cele noua episoade din a treia parte a serialului creat de Jesse Armstrong este disponibil deja pe platforma. „Succesiunea”…