BOGHICEA Ziua comunei, un eveniment major al localnicilor Desfașurata pe o vreme superba, ziua comunei Boghicea a avut de toate. Au fost prezenți foarte mulți localnici, musafiri de marca din conducerea județului, dar și artiști binecunoscuți iubitorilor de muzica. Amfitrionul acestui important eneniment la nivel local a fost primarul Mihai Cazamir, ajutat de viceprimarul Eugen Mihai, de membri ai Consiliului Local și de salariați ai primariei. Activitatea a debutat cu o slujba religioasa de mulțumire, oficiata de preoții ortodocși Mihai Florea și Marius Barbacaru, asistați de preotul romano-catolic Iulian Ceobanu, de la bisericile Boghicea și Slobozia.… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

