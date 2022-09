Stiri pe aceeasi tema

- Interviu cu primarul Petronel MANCAȘ – Domnule primar, au trecut doi ani de la ultimele alegeri locale, o perioada grea pentru toata lumea. Absolut. Cu toate acestea, s-au miscat lucrurile intr-un sens bun. Am o colaborare excelenta cu membrii Consiliului Local, indiferent de culoarea politica. Am fost…

- 1 of 4 Prime Kapital, dezvoltator și investitor imobiliar integrat, și partenerul sau de investiții MAS PLC, investitor in, și operator de, proprietați sustenabile cu o prezența puternica in Europa Centrala și de Est (CEE), intenționeaza sa investeasca, pana in 2029, 1,97 miliarde de euro in proiecte…

- Banii vor ajunge in localitațile nemțene prin intermediul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny” și vor finanța proiecte de modernizare a infrastructurii rutiere, a rețelei de apa și canalizare și extinderea rețelei de gaze naturale. Atat eu, in calitate de presedinte al PNL Neamt, cat…

- Primarul Iasului Mihai Chirica , si-a exprimat miercuri, 3 august, surprinderea fata de actiunea prefectului Bogdan Cojocaru privind atacarea in instanta a unei dispozitii a edilului prin care acesta delega dreptul de semnatura altor sefi din Primarie. Potrivit unui comunicat al primariei iesene, edilul…

- Precipitatiile din ultimele zile nu au reusit sa elimine decat temporar si punctual restrictiile impuse in cateva zeci de localitati pe fondul secetei si a tendintei de folosire a apei din reteaua ApaVital pentru irigatii. Asa cum am mai relatat, restrictiile au inceput sa fie aplicate inca din a doua…

- „Te binecuvantez, iubita Romanie, țara bucuriilor și durerilor mele, frumoasa țara, care ai trait in inima mea și ale carei carari le-am cunoscut toate…” – Regina Maria In 1938, cand s-a stins din viața, Regina Maria a lasat cu limba de moarte ca inima ei sa fie pastrata la Balcic, unde avea castelul…