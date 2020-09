Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Florescu este membru al Partidului PLUS, din aceasta calitate devenind candidat al Alianței PNL-USR-PLUS la funcția de primar al municipiului Campina la alegerile din 27 septembrie 2020. Zilele trecute, președintele PLUS, Dacian Cioloș, a fost la Campina pentru a da un semn in plus privind sprijinul…

- Echipa de handbal feminin SCM Ramnicu Valcea este prima finalista a Cupei Romaniei, dupa ce a invins sambata, la Sala Polivalenta, formatia Rapid Bucuresti, scor 30-23 (14-10).Partida s-a disputat fara spectatori, conform reglementarilor in vigoare. SCM Ramnicu Valcea nu a jucat meciul…

- Presedintele Consiliului Judetean Prahova, Bogdan Toader, isi prezinta raportul de activitate pentru cei 4 ani de mandat. Toader candideaza din nou pentru functia de sef al CJ Prahova, din partea Aliantei pentru Prahova. Raportul de activitate al lui Bogdan Toader va fi prezentat episodic si poate…

- Bogdan Toader, președintele Consiliului Județean Prahova și al organizației PSD Prahova, a venit cu vești bune pentru prahoveni. Șeful administrației județene a anunțat alocarea a 23 de milioane de lei din bugetul Prahovei pentru 99 de localitați, atat comune, cat și orașe, fonduri destinate lucrarilor…

- Bogdan Toader, președintele Consiliului Județean Prahova și al organizației PSD Prahova, a venit cu vești bune pentru prahoveni. Șeful administrației județene a anunțat alocarea a 23 de milioane de lei din bugetul Prahovei pentru 99 de localitați, atat comune, cat și orașe, fonduri destinate lucrarilor…

- Fostul prefect al Prahovei, Madalina Lupea, a postat un mesaj de sustinere pentru Bogdan Toader si Cristian Ganea, candidatii Aliantei pentru Prahova (PSD-Pro Romania-PPU) la Consiliul Judetean, respectiv Primaria Ploiesti. Lupea a tinut sa le multumeasca celor care au sustinut-o de-a lungul timpului…

- Astazi, a fost oficializata“Alianța pentru Prahova”, cea mai mare alianta politica din judet, prin care trei partide de stanga si centru-stanga si-au unit fortele in vederea castigarii scrutinului din septembrie: PSD, Pro Romania si PPU. Candidatul unic al aliantei la cea mai importanta functie administrativa,…

- Violeta Stoica Președintele Consiliului Județean Prahova, Bogdan Toader, a tras un semnal de alarma, miercuri, in legatura cu situația șantierului “in conservare” al Crucii Eroilor Neamului de pe Caraiman. Șeful administrației prahovene a solicitat Ministerului Apararii Naționale – beneficiarul fondurilor…