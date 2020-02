Stiri pe aceeasi tema

- Lui Bogdan Stanoevici, cel care se vedea președintele Romaniei, i-a incetat, luni, contractul de director al Circului Metropolitan București, deoarece Corpul de Control a identificat un „management defectuos” și folosirea ineficienta a fondurilor publice, informeaza Primaria Capitalei.Bogdan…

- Decizia a fost anuntata de Primaria Municipiului Bucuresti, intr-un comunicat de presa ."Incepand cu data de 3 februarie, domnului Bogdan Stanoevici i-a incetat contractul de management la Circul Metropolitan Bucuresti, acesta aflandu-se in preaviz de 15 zile. Dupa aceasta perioada, primarul general…

- Bogdan Stanoevici, directorul Circului Metropolitan București, afost demis in urma unei acțiuni desfașurate de Corpul de Controlal Primariei Municipiului București. Acestuia i se reproșeaza unmanagement defectuos, cu cheltuieli de mai bine de zece ori mai maridecat incasarile. Dupa expirarea perioadei…

- "Mi-am anuntat candidatura la Primaria Sectorului 2 al Capitalei din partea partidului ADER acum o saptamana, iar astazi am decis sa anuntam candidatul in cursa pentru scaunul de edil-sef al Capitalei in persoana domnului Bogdan Stanoevici", a declarat Neculai Ontanu, potrivit unui comunicat remis…

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a dat asigurari, in cadrul sedintei de Guvern de luni, ca cei responsabili in cazul femeii care a fost arsa in timpul unei interventii chirurgicale la Spitalul Floreasca din Capitala, vor fi sanctionati conform legii si a precizat ca a trimis Corpul de Control la…

- "Oxigen pentru Bucuresti" Foto: Marcela Petcu Primaria Capitalei a amânat pâna în luna martie a anului viitor aplicarea taxei de poluare, cunoscuta si ca "vinieta Oxigen". Primarul general, Gabriela Firea, a anuntat ca doreste ca în ianuarie si…

- Primaria Capitalei a anunțat, vineri, ca aproape 800 de utilaje de deszapezire, 2.800 de operatori și un stoc de peste 20.000 de tone de material antiderapant sunt pregatite pentru sezonul rece, la nivelul intregului oraș, potrivit Mediafax.„Avand in vedere prognozele emise de meteorologi,…