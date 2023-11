Stiri pe aceeasi tema

- Toulouse – Liverpool 3-2 și Ajax – Brighton 0-2 au fost in format LIVE SCORE. Acestea au fost doar doua dintre duelurile tari din cadrul etapei cu numarul 4 din grupele UEFA Europa League. Pe langa meciurile menționate anterior, tot astazi au jucat și formații precum Sporting Lisabona, Rakow, West Ham…

- Echipa poloneza Rakow a pierdut joi seara, in deplasare, scor 1-2, in fata formatiei portugheze Sporting Lisabona, intr-un meci din cadrul grupei D din Liga Europa.Titular, Bogdan Racovitan a primit cartonas rosu in minutul 12, dupa un fault in careu la St Juste, iar din penalti-ul rezultat Pedro…

- Bogdan Racovițan a avut o seara demna de uitat joi, in confruntarea polonezilor de la Rakow cu Sporting Lisabona, in grupele Europa League. Fundașul roman a vazut cartonașul roșu in minutul 13 al partidei din Portugalia. Titularizat in confruntarea de pe „Estadio Jose Alvalade”, internaționalul de…

- Europa League | LASK – Liverpool s-a incheiat 1-3, in timp ce Sheriff Tiraspol – AS Roma s-a terminat 1-2. Echipa romanilor Deian Sorescu si Bogdan Racovitan, Rakow, a pierdut cu Atalanta. Charles De Ketelaere, jucator imprumutat la Atalanta de la AC Milan, a deschis scorul in minutul 49. Ederson avea…

- Fundașul central Joyskim Dawa (27 de ani) a „ingropat-o” pe FCSB in repriza a doua a meciului cu Hermannstadt, cand a comis un penalty și a fost eliminat pentru o intervenție imprudenta in propriul careu. La scorul de 2-1 in favoarea oaspeților, o eroare colosala a lui Dawa le-a permis sibienilor sa…

- Javi Serrano, mijlocașul lui Sturm Graz, a inghițit o albina la antrenamente. Este și motivul pentru care va rata meciul cu Sporting Lisabona de joi din grupele Europa League, a anunțat Kleine Zeitung. Fotbalistul spaniol in varsta de 20 de ani a inghițit o albina la antrenamentul lui Sturm Graz. A…

- Seara de joi a decis cele 32 de formații calificate in grupele ediției 2023/2024 din Europa League. Tragerea la sorți va avea loc vineri, 1 septembrie, de la ora 14:00, liveTEXT pe GSP.ro. Romania nu are nicio reprezentanta in competiție. Mai mult, singurii „tricolori” prezenți la start vor fi Bogdan…

- Bogdan Racovitan, autogol in Rakow – FC Copenhaga. Polonezii joaca in aceasta seara in turul play-off-ului Ligii Campionilor, iar fundasul roman a inceput ca titular. Scorul a fost deschis rapid de formatia daneza, la capatul unei faze care l-a avut in prim-plan pe Bogdan Racovitan. Fundasul roman de…