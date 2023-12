Bogdan Popescu a anunțat membrii CA TAROM ca iși da demisia, fapt recunoscut de avocatul Catalin Dancu, pentru Puterea. Avocatul Catalin Dancu, membru in CA TAROM , a declarat pentru Puterea ca Bogdan Popescu a anunțat de joi, 28 decembrie, intenția de a pleca din fruntea TAROM. „Ne-a luat pe toți prin surprindere, nu avem ce face. Nu ne-a spus motivul”, a spus Dancu. CA va lua act de demisie pe 5 ianuarie, cand se va intruni. In mod tradițional, in astfel de circumstanțe, interimatul revine președintelui Consiliului de Administrație sau unui director adjunct. Surse din apropierea situației au…