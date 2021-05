Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Neacsu, CEO al CEC Bank, a fost ales presedintele Asociatiei Romane a Bancilor (ARB) in urma alegerilor desfasurate joi dimineata. El a concurat cu Dan Sandu, CEO al Intesa Bank. Bogdan Neacsu este cel mai tanar conducator de banca din Romania la 42 de ani, și are in spate o cariera bancara…

- Reunit in regim de videoconferinta, Consiliul Director al Federatiei Romane de Baschet (FRB) a aprobat cu majoritate de voturi revocarea Adunarii Generale ordinare de Alegeri. „Se aproba cu majoritate de voturi (13 voturi pentru si 1 abtinere) revocarea convocatorului de Adunarea Generala ordinara de…

- Bancile din Romania au primit 21.825 de solicitari pentru suspendarea obligațiilor de plata a ratelor, dobanzilor si comisioanelor de la clienții persoane fizice și juridice, in perioada 1 ianuarie-15 martie 2021, potrivit datelor Asociației Romane a Bancilor (ARB). Aproximativ 96% dintre aceste solicitari…

- Intermediere financiara fara o digitalizare a serviciilor bancare in clipa de fata aproape nu mai poate fi conceputa, ele fiind direct si intrinsec legate intre ele, a afirmat, miercuri, Sergiu Oprescu, presedintele Consiliului Director al Asociatiei Romane a Bancilor si presedintele executiv al Alpha…

- Clientii bancilor sunt invitati sa-si actualizeze datele personale in cadrul unitatilor bancare sau prin intermediul canalelor electronice puse la dispozitie de institutiile de credit in vederea respectarii legislatiei in domeniu, in situatia in care nu au realizat deja acest demers, sustin reprezentantii…

- Deciziile luate astazi la Primaria Iași de Consiliul Director al Politehnicii Iași, intr-o ședința coordonata de primarul Iașului, fostul pesedist Mihai Chirica, actualmente membru PNL, au starnit reacții aprinse in cadrul Consiliului Local Iași. ...