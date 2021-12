Stiri pe aceeasi tema

- Nicole Cherry traiește cea mai frumoasa perioada a vieții ei, asta dupa ce in urma cu o saptamana a devenit mamica pentru prima oara. Artista radiaza de fericire in preajma micuței Anastasia, mai ales acum, cand toata casa este impodobita in spiritul Craciunul. Iubita lui Florin Popa nu a putut sa nu…

- Dani Oțil și-a intrat cu adevarat in rolul de tata! Fara dar și poate, de foarte multe ori a demonstrat ca este un parinte devotat pentru micuțul Luca Tiago, insa de aceasta data și-a uimit marea comunitate. Prezentatorul TV a fost surprins de catre soția sa, Gabriela Prisacariu, intr-o ipostaza nemaivazuta,…

- Bogdan Mocanu traiește o frumoasa poveste de iubire alaturi de o bruneta misterioasa, careia nu i-a afișat identitatea. Astazi cei doi implinesc 11 luni de relație și au ales sa petreaca intr-un mod deosebit.

- Astazi, Dorian Popa și-a șocat marea comunitate in adevaratul sens al cuvantului. Artistul nu a ezitat absolut deloc, astfel ca a pozat in cele mai infioratoare ipostaze, motiv pentru care fanii s-au aratat inițial speriați. Mai apoi, au intrat in jocul acestuia și au ințeles despre ce este vorba de…

- Smiley a atras atenția cu cel mai recent mesaj postat pe contul lui de Facebook. Cantarețul s-a adresat celor care comenteaza in necunoștința de cauza și critica pe rețelele de socializare atunci cand el sau iubita lui, Gina Pistol, posteaza diverse fotografii in mediul online. Artistul nu mai suporta…

- Andreea Balan și-a surprins fanii cu o fotografie aparte. Blondina nu se pozeaza deloc des in modul acesta. Cantareața a reușit cu siguranța sa incinga atmosfera in randul internauților care o urmaresc pe rețelele de socializare. Andreea Balan, fotografie indrazneața pe rețelele de socializare Andreea…

- Bogdan Mocanu și-a ținut iubita ascunsa aproape un an de la inceputul relației, insa incet incet o prezinta fanilor de pe rețelele de socializare. Pana a o vedea, urmaritorii au putut sa o auda, asta deoarece a raspuns curizotiților acestora de pe rețelele de socializare.