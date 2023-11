Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan de la Ploiești a fost oprit de polițiștii din București. Cantarețul de manele a fost testat cu drugtest. Iata ce le-a transmis artistul fanilor de pe rețelele de socializare, dar și care a fost rezultatul testului!

- Dorian Popa a fost oprit in trafic, vineri seara, in localitatea Domnesti, judetul Ilfov. El a fost testat pozitiv pentru substante interzise, fiindu-i prelevate probe biologice. ”La data de 27 octombrie a.c., ora 21:15, politisti din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Ilfov- Serviciul Rutier,…

- Chef Chef a fost oprit, luni seara, 23 octombrie 2023, de catre polițiștii de la Brigada Rutiera pentru un control de rutina. Mai exact, cunoscutul bucatar a fost supus probelor chiar la Piața Charles de Gaulle din Capitala. Iata ce s-a descoperit in urma testarii cu aparatul etilotest și antidrog!

- Marcel Ciolacu acuza in cazul drogatului ucigaș. "Anumiți șefi din Poliție au devenit complici morali la crima! Predoiu ca are mana libera sa faca curațeni", a spus Marcel Ciolacu.„In alta ordine de idei, am vazut primele demiteri in scandalul tanarului drogat care a omorat doi studenți in stațiunea…

- Marcel Ciolacu acuza in cazul drogatului ucigaș. "Anumiți șefi din Poliție au devenit complici morali la crima! Predoiu ca are mana libera sa faca curațeni", a spus Marcel Ciolacu.„In alta ordine de idei, am vazut primele demiteri in scandalul tanarului drogat care a omorat doi studenți in stațiunea…

- Polițistul care l-a oprit pe Vlad Pascu, cu cateva ore inainte ca acesta sa provoace accidentul din 2 Mai, in care au murit doi tineri, iar alți trei au fost raniți, are o vechime de sub un an și era detașat de la București pe litoral, pentru sezonul estival. Vlad Pascu, tanarul de 19 ani […] The post…

- In cei doi 20 de ani de experienta nu a intalnit la cineva o asemenea combinatie, de trei droguri stimulante ale sistemului nervos central, a spus luni Catalin Tone, specialist antidrog, despre tanarul de 19 ani care a intrat cu masina intr-un grup de pietoni la 2 Mai, iar doi dintre ei au murit, informeaza…

- A aparut filmarea cu Vlad Pascu, tanarul care a ucis doi tineri in 2 Mai, cand este testat pentru alcool, nu și pentru droguri.Tanarul de 19 ani care a provocat accidentul din 2 Mai a fost oprit in trafic cu cateva ore inainte de eveniment. In autoturism au fost gasite droguri. Tanarul, care a fost…