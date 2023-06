Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de 7 ani a fost accidentat pe strada Stefanita Voda din municpiul Constanta. Dupa producerea accidentului soferul implicat a plecat fara a avea acordul politistilor. Potrivit IPJ Constanta, la data de 14 iunie a.c., in jurul orei 17.05, politisti din cadrul Serviciului Rutier au fost sesizati…

- Dupa ce a bifat doua transferuri in aceasta vara, Omar El Sawy și Razvan Oaida, Rapid vrea sa continue campania de achiziție. Formația lui Adrian Mutu negociaza imprumutul lui Catalin Cirjan, a facut oferte pentru Yuri Matias și Christopher Braun și il are in vederi și pe Denis Draguș. ...

- Un șofer de 27 de ani s-a prezentat la poliția din Deva, cu mașina tamponata, sa ceara ajutor autoritaților competente, pentru soluționarea unui eveniment rutier in care a fost implicat, dar oamenii legii au descoperit ca, de fapt, reclamagiul avea permisul suspendat, certificatul reținut , iar polița…

- Un caz asemanator cu al procurorului Horodniceanu, in care un șofer cu BMW a fost oprit „fara motiv” și amendat pentru ca folosea telefonul și nu purta centura de siguranța, a fost soluționat recent de Tribunalul București, judecatorii dandu-le dreptate polițiștilor.Vezi și: Kovesi ii face apararea…

- La data de 30 aprilie a.c., in jurul orei 18.45, politisti din cadrul Politiei municipiului Constanta ndash; Biroul Rutier au fost sesizati cu privire la faptul ca pe strada Mircea cel Batran, la intersectie cu strada Vasile Alecsandri, s a produs un accident de circulatie tamponare .Potrivit IPJ Constanta,…

- Un accident rutier in care a fost implicat microbuzul Școlii Gimnaziale Magura s-a produs, astazi, pe drumul național 10, la intrarea in localitatea Ciuta. Potrivit primelor date, microbuzul care ii ducea acasa pe copii a fost izbit din sens de un autoturism Ford Focus, care circula din sens opus și…

- Anunț de ultima ora. Benjamin Adegbuyi a fost implicat intr-un accident grav de mașina, in urma cu puțin timp. Autoturismul in care se afla faimosul luptator ar fi ieșit de pe carosabil și a intrat intr-un parapet. La volanul mașinii se afla chiar soția luptatorului. Benny Adegbuyi, accident grav pe…

- Joi, 30 martie a.c., la ora 15.52, pe drumul județean 108 D, un barbat de 61 de ani, din comuna Salațig, județul Salaj, in timp ce conducea un autoturism pe direcția Cehu Silvaniei – Zalau, aflandu-se sub influența bauturilor alcoolice, intr-o curba ușoara spre stanga, nesemnalizata și fara marcaj,…