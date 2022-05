Stiri pe aceeasi tema

- Cristi Danileț, exclus in decembrie 2021 din magistratura, anunta ca nu ar refuza daca i s-ar propune functia de judecator la Curtea Constitutionala(CCR), in conditiile in care expira mandatele a trei judecatori, subliniind ca este „liber de contract”. „Trei posturi de judecatori la CCR se vacanteaza…

- Biroul permanent al Camerei Deputatilor a declansat, luni, procedurile pentru numirea unui judecator la Curtea Constitutionala, pe locul actualului presedinte, Valer Dorneanu, caruia ii expira mandatul. De asemenea, lunile urmatoare urmeaza sa mai plece din funcție alți doi judecatori ai CCR, Mona Pivniceru…

- Actualul președinte al Curții Constituționale, Valer Dorneanu, a trimis o scrisoare in Parlament prin care informeaza asupra faptului ca va inceta mandatul sau de judecator al Curții Constituționale, iar pe cale de consecința va trebui ales un nou președinte al CCR, informeaza știripesurse.ro. Trei…

- Comisia juridica, numiri și imunitați va iniția desfașurarea concursului pentru selectarea candidaților la funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) din partea Parlamentului, transmite Radio Chișinau. Comisia a aprobat astazi proiectul unui regulament in acest sens. Documentul…

- Guvernul a aprobat luni desființarea SIIJ, la inițiativa Ministerului Justiției.„Competențele SIIJ vor fi preluate de parchetele obișnuite, aceste cauze urmand sa fie instrumentate de procurori anume desemnați. Cauzele și posturile vor fi preluate de alte instituții, transmise in termen de 60 de zile…

- Guvernul s-a reunit, luni, la ora 17,00, intr-o sedinta in format online.”Incepem cu proiectul de lege privind desfiintarea SIIJ. Este un obiectiv din programul de guvernare, cat si un obiectiv in cadrul MCV. As vrea sa multumesc tuturor celor care au fost implicati in elaborarea proiectului, Ministerului…

