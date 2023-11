Stiri pe aceeasi tema

- Viscolul puternic a afectat aproape 200 de rețele de electricitate, in țara, iar conditiile meteorologice ingreuneaza accesul in zonele afectate, interventiile fiind dificile. ”Sunt conditii meteorologice deosebite (cod rosu) in Constanta, Tulcea, Galati si Braila, dar si in alte judete. Suntem in contact…

- Premierul Marcel Ciolacu le-a cerut sambata, ministrilor, masuri pentru ca indiferent de starea vremii, autoritatile sa fie pregatite sa intervina. Premierul Marcel Ciolacu a cerut convocarea comandamentelor de iarna la nivelul ministerelor, in cursul zilei de maine, pentru a pregati masuri de interventie…

- Duminica seara, un fenomen meteorologic misterios a captivat privirile locuitorilor din Buzau și din mai multe județe ale țarii. O perdea atmosferica roșie de o frumusețe uluitoare a fost observata și fotografiata din diferite colțuri ale Romaniei, lasand oamenii cu respirația taiata. Fenomenul, extrem…

- Premierul Marcel Ciolacu a fost prezent, duminica, la Congresul Partidei Romilor Pro Europa. Premierul Marcel Ciolacu le-a cerut comunitatilor rome, la Congresul Partidei Romilor Pro Europa, organizat duminica, la Sala Palatului, sa schimbe statutul femeilor care fac parte din aceasta etnie, el aratand…

- Un localnic din Nufaru a fost martor la explozia unei posibile drone azi dimineața. Ministerul Apararii Naționale a anunțat ca au fost gasite elemente ale unei posibile drone, identificate in zona Nufaru și Victoria. Conform instituției, echipajul unui elicopter IAR 330 Puma al Forțelor Aeriene Romane,…

- Premierul Marcel Ciolacu a aprobat mai multe investiții-strategice in infrastructura, iar cateva dintre acestea, insumand 1,4 miliarde de lei, prevad extinderea și modernizarea Portului Constanța. Prima hotarare adoptata, in ședinta de Guvern, se refera la lucrari de modernizare și extindere a infrastructurii…

- Premierul Marcel Ciolacu afirma ca, pana la sfarsitul lunii octombrie, Comisia Europeana vrea sa inchida negocierile cu Romania privind cererea de plata numarul 3 pentru fondurile europene alocate prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR). Țara noastra mai are o singura reforma de indeplinit:…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat vineri, dupa vizita la Bruxelles, ca in acest moment este exclusa eliminarea plafonarii prețurilor la energie.„Se mențin facilitațile la plata energiei pana cand crește puterea de cumparare. E normal sa vedem care e suportul pe care il poate asigura statul. Acum…