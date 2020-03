Bogdan Huțuca, președintele PNL Constanța, care a fost in contact cu senatorul Vergil Chițac, a primit rezultat negativ pentru coronavirus, a confirmat acesta pentru Info Sud-Est. Vestea vine in contextul in care deputatul liberal Huțuca a fost considerat suspect de coronavirus dupa ce a anunțat ca a avut mai multe intalniri cu Vergil Chițac. Totodata, Bogdan Huțuca a participat la negocieri alaturi de lideri PLUS și USR Constanța pentru susținerea candidaturii lui Chițac pentru Primaria Constanța. PNL, USR și PLUS Constanța au avut mai multe intalniri de negociere pentru candidatura senatorului…