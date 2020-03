Bogdan Glăvan: Cât ar costa ștergerea dobânzii pe 9 luni? Guvernul este aspru criticat ca doar a amânat plata ratelor la credite. Ar fi fost bine, zic unele minți înfierbântate, sa scuteasca populația și firmele de plata ratelor la credite pe perioada crizei. Haideți sa ne uitam un pic la cifre.

În România soldul creditul neguvernamental este de circa 290 miliarde lei, din care aproape 150 mld. lei este acordat populației, iar restul firmelor. Cea mai mare parte din acest volum, adica 180 mld., reprezinta credit acordat în lei, iar restul credit acordat în valuta, arata profesorul de economie Bogdan Glavan… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

