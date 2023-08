Bogdan Despescu (MAI), detalii după exploziile de la Crevedia Bogdan Despescu (MAI) dezvaluie detalii ulterioare exploziilor din Crevedia: Rolul anchetei penale in sprijinirea acțiunilor Poliției Romane. In urma exploziilor devastatoare din Crevedia, Dambovița, Chestorul Bogdan Despescu, secretar de stat in cadrul Ministerului Afacerilor Interne, a detaliat masurile adoptate de catre Poliția Romana pentru a conduce investigația penala cu privire la acest incident. „Pe parcursul desfașurarii investigației penale, Poliția Romana va oferi sprijin, prin mobilizarea echipelor specializate din cadrul Direcției de Investigații Criminale și Institutului Național… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

