Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Pucean și Bogdan de la Ploiești s-au declarat a fi un cuplu, in urma cu ceva timp, iar pe rețelele sociale nu lipsesc pozele in care cei doi apar impreuna pe la tot felul de evenimente. Chiar daca pareau mai fericiți ca niciodata, mai ales dupa ce relația lor nu a mai fost un secret, iata ca…

- Manelistul a publicat pe contul sau de TikTok un videoclip in care apare alaturi de Theo Rose, iar fanii au reacționat imediat. Cum s-au afișat cei doi și care au fost comentariile urmaritorilor

- Theo Rose este mai fericita ca niciodata de cand a aflat ca va deveni mamica pentru prima data, iar de atunci viața ei s-a schimbat radical. Artista are o legatura foarte buna de prietenie cu Bogdan de la Ploiești, iar cei doi artiști se intalnesc destul de des. Recent, cantarețul de manele a postat…

- Cristina Pucean și Bogdan de la Ploiești sunt mai indragostiți ca niciodata. Indragita dansatoare a postat pe o rețea de socializare dovada ca nu pot rezista prea mult timp unul departe de celalalt. Ce fac cei doi atunci cand intervine distanța in relație.

- Cristina Pucean i-a facut o declarație iubitului ei aflat peste ocean in aceste momente. Bogdan de la Ploiești a plecat in Statele Unite in America pentru a susține mai multe concerte, iar blondina ii duce dorul de acasa. Aceasta a postat un mesaj pentru manelist chiar pe rețelele de socializare.

- Selly a fost implicat intr-un nou accident rutier, in Capitala. Imaginile au devenit imediat virale pe TikTok, dupa ce un internaut a reușit sa filmeze momentul. In cele din urma, vloggerul a explicat ce s-a intamplat. Selly a fost implicat intr-un accident rutier, de data aceasta el fiind cel vinovat.…

- Cristina Pucean este foarte activa pe rețelele personale de socializare și de fiecare data cand are ocazia impartașește momentele frumoase cu fanii ei din mediul online. De aceasta data, dansatoarea i-a scris artistului un mesaj emoționant. Iata ce i-a transmis vedeta in ultima zi din an!

- Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean au facut un gest cu adevarat emoționant pentru o familie nevoiașa. Cei doi indragostiți le-au cumparat copilașilor jucarii, mancare, iar parinților acestora le-au dat bani pentru lumina. Artistul a marturisit pe rețelele personale de socializare ca de acum și…