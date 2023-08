Bogdan Costaș este noul director al ROMAERO Bogdan Costaș este noul director general al ROMAERO, in locul lui Mișa Popic, al carui mandat s-a incheiat cu acordul parților. Consiliul de Administrație al ROMAERO l-a numit, luni, 7 august, pe Bogdan Costaș director general interimar, in locul lui Mișa Popic, potrivit boardingpass.ro. Informația a fost anunțata de companie printr-o nota catre investitori, publicata pe site-ul Bursei de Valori București. Mandatul noului director general va fi acordat pe o perioada de numai cinci luni. Numirea lui Costaș in funcție a venit la mai puțin de doua saptamani, dupa ce Consiliul de Administrație al… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

