Stiri pe aceeasi tema

- Legislatia in domeniul asigurarilor auto obligatorii (RCA) are probleme de mai mulți ani, susține Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei, afirmand ca unele modificari aduse in Parlament au fost nefericite si au condus la efecte nocive pe piata.

- Autoritatea de concurenta nu are expertiza pe zona de reglementare in domeniul asigurarilor, insa legislatia pe RCA are probleme care sunt cunoscute de ani de zile, iar unele dintre modificarile aduse in Parlament au fost nefericite si au condus la efecte nocive pe piata, a declarat, marti, la conferinta…

- Industria asigurarilor se confrunta cu multe probleme, fiind cea mai sanctionata de catre Consiliul Concurentei, care a transmis o serie de propuneri pentru a corecta deficientele legislative existente, a declarat, pentru Agerpres, presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu."Sunt mai multe…

- Atacantul francez al lui Real Madrid, Karim Benzema, nu s-a antrenat joi din cauza unei probleme la glezna si este incert pentru partida de sambata din La Liga cu Espanyol Barcelona, scrie AFP."Daca va putea efectua antrenamentul de vineri, atunci el ar putea sa joace cu Espanyol, altfel nu", a indicat…

- Trei trenuri au fost oprite temporar in statiile Merisor, Petrosani si Banu Mare (judetul Hunedoara) pentru a permite echipelor de interventie ale CFR SA cu drezina pantograf sa elibereze calea ferata de copaci doborati de vant.

- Pompierii din cadrul Garzii de Intervenție Gilau au intervenit, duminica seara, pentru a degaja peste 30 de arbori și ramuri cazute peste drumul dintre localitațile Someșu Cald și Marișel. Probleme au fost și luni dimineața intre Bologa și Sacuieu, tot din cauza arborilor cazuți pe carosabil. Intre…

- Directoratul National de Securitate Cibernetica (DNSC) anunta, marti seara, ca Microsoft Outlook a fost inundat de spam din cauza unei probleme a filtrelor de e-mailuri. Problema nu este noua, ea a mai fost semnalata inca din noiembrie 2021. "Conform mai multor utilizatori ai Outlook, casutele de e-mail…

- In jur de 200 de angajați ai Consiliului Concurenței au salarii neschimbate de zece ani. Este vorba despre inspectorii de concurența, care au funcții de execuție, și care au venituri nete intre 6.000 lei și 8.000 lei pe luna, conform lui Bogdan Chirițoiu, președintele autoritații de concurența. Comparativ,…