- Comisia Tehnica a FRH a facut astazi trei propuneri pentru funcția de antrenor principal al echipei naționale feminine.Horațiu Pasca, Ovidiu Mihaila si Bogdan Burcea sunt cei trei tehnicieni propusi in funcția de selecționer. Horațiu Pasca e declinat oferta. Joi, in cadrul Consiliului…

- Comisia Tehnica a Federației Române de Handbal și-a stabilit propunerea pentru funcția de selecționer al primei reprezentative feminine a României, Bogdan Burcea (actualul antrenor al SCM Craiova) având șanse mari sa devina înlocuitorul lui Tomas Ryde.Conform Prosport, Burcea…

- In ședința Comisiei Tehnice de astazi, Bogdan Burcea (47 de ani), antrenorul celor de la SCM Craiova, a fost votat aproape in unanimitate pentru preluarea postului de selecționer al naționalei feminine de handbal. Burcea fusese propus și in prima ședința a Comisiei Tehnice, dar atunci a declarat ca…

- Bogdan Burcea a primit 10 voturi din cele 14 exprimate. Au mai fost propuși Ovidiu Mihaila – 2 voturi și Horațiu Pașca – 2 voturi. Propunerea Comisiei Tehnice va fi supusa aproparii in Consiliul de Administrație al FR Handbal. Tomas Ryde, demis de la echipa nationala de handbal feminin a Romaniei.…

- Presedintele Federatiei Romane de Handbal, Alexandru Dedu, a declarat, marti, ca si-ar dori ca noul selectioner al primei reprezentative feminine a Romaniei sa nu antreneze in paralel si o echipa de club. "Cei nominalizati de Comisia Tehnica sunt antrenori romani. E o lista cu patru antrenori, iar ei…

- Romania a terminat pe locul 12 Campionatul Mondial de Handbal, iar in martie va participa la turneul preolimpic pentru calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020. Azi s-a jucat finala mica a Campionatului Mondial, Norvegia - Rusia 28-33, și s-a stabilit grupa Romaniei la turneul din martie. …

- Presedintele Federatiei Romane de Baschet (FRB), Horia Paun, a declarat, pentru AGERPRES, ca principala performanta a anului 2019 in baschetul romanesc o reprezinta calificarea istorica a echipei nationale feminine a Romaniei de 3x3 la Jocurile Olimpice de la Tokyo, acolo unde obiectivul este castigarea…

- Prin calificarea directa la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020 cu echipa nationala feminina de baschet 3x3, Romania a atins o performanta istorica, dupa un sezon in care mobilizarea a fost extraordinara. Echipele nationale de baschet 3x3, Romania U 18, Romania U 23 si echipele de seniori au facut un…