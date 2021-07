Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, efectueaza, vineri, o vizita oficiala la Chisinau si se va intalni cu presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, iar in cadrul discutiilor va reafirma sprijinul ferm al Romaniei pentru programul amplu de reforme initiat de seful statului moldovean.



Potrivit unui comunicat al MAE, ministrul Aurescu va participa si la ceremonia de acordare a unui nou ajutor umanitar din partea Romaniei, constand in donarea de catre Guvern a unui lot de peste 100.000 doze de vaccin impotriva COVID-19.



In cadrul intrevederilor de la Chisinau,…