Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe, este disperat dupa imagine, iar dupa blocarea aderarii Romaniei la Spațiul Schengen, el crede ca este succesorul cel mai potrivit al lui Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni. Bogdan Aurescu are in palmares ambele ”performanțe” de ratare a intrarii Romaniei in Spațiul Schengen și cea din 2011 cand era secretar de stat la Externe și cea de a doua, in decembrie 2022 cand era ministru de Externe. Cu toate aceste ”performanțe” in palmares, Bogdan Aurescu vrea cu orice preț sa candideze in 2024 la Președinția Romaniei. Mai mult, el crede ca va fi candidatul…