Ministrul de Externe din Romania, Bogdan Aurescu, participa la reuniunea miniștrilor afacerilor externe din statele membre NATO. Intalnirea are loc la Bruxelles, in perioada 23-24 martie. Bogdan Auresu a susținut o declarație inainte de inceputul reuniunii. Programul primei zile a reuniunii a inclus doua sesiuni de lucru. Temele abordate au fost stabilitatea in Vecinatatea Sudica a spatiului euroatlantic, evolutiile legate de Afganistan si procesul de reflectie strategica NATO 2030. Bogdan Aurescu a discutat cu secretarul de stat al SUA Antony Blinken, transmitandu-i un mesaj din partea Romaniei…