In cateva ore se implineste un an de cand Vladimir Putin a decis sa ordone trupelor sale sa invadeze Ucraina, convins ca in trei zile va ocupa Kievul. Planul nu a reusit, pentru ca liderul de la Kremlin si-a subestimat adversarul și si-a supraestimat armata. Razboiul a devenit unul de uzura, cu zeci si zeci de atacuri in fiecare zi. Intre timp, insa, Ucraina a primit armament din partea NATO, ceea ce i-a sporit avantajul in lupta. Dar presiunea asupra Flancului Estic al Blocului Nord-Atlantic a crescut treptat. Presedintele Klaus Iohannis, prezent la Summitul B9 de la Varsovia, anunta ca prezenta…