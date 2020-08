Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, susține ca ancheta in cazul liderului opoziției ruse trebuie sa fie imparțiala.„Situația liderului opoziției ruse este profund ingrijoratore. Toate acțiunile ar trebui luate pentru a oferi cele mai bune ingrijiri medicale in conformitate cu dorințele…

- Guvernul Boris Johnson a exprimat preocupare, joi, in legatura cu informatiile privind posibila otravire a liderului opozitiei din Rusia, Aleksei Navalnii, informeaza agentia de presa Reuters, anunța MEDIAFAX."Sunt profund preocupat de relatarile ca liderul opozitiei ruse, Aleksei Navalnii,…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a transmis luni pe Twitter un mesaj in limba engleza in care spune ca Romania recomanda Belarusului sa fie atent la drepturile omului, dupa violențele generate de alegerile prezidențiale.Citește și: Justiția pe surse - Daca nu ar fi, nu s-ar povesti: Saptamana…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a anuntat ca sunt opt state din Uniunea Europeana care au introdus masuri de restrictionare pentru cetatenii romanii, dand ca exemplu Lituania, care recomanda autoizolarea pentru 14 zile sau Slovacia care cere un test negativ pentru a permite intrarea in tara, apoi…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat miercuri, la Digi24, ca Grecia nu a informat Romania de testarea obligatorie a tuturor turiștilor.„Nu avem pana in acest moment o astfel de informatie. Informatiile ni le luam direct de la autoritatile elene. In prezent ei fac testari aleatoriu,…

- Ministrul roman de Externe, Bogdan Aurescu, s-a intalnit cu omologul sau ungar dupa ce președintele Klaus Iohannis a lansat mai multe atacuri dure la adresa UDMR și PSD; pe tema autonomiei Ținutului Secuiesc.Seful diplomatiei romane face referire, in interviul pentru AGERPRES, la intrevederea…

- Premierul Ludovic Orban a achitat, sambata, doua amenzi, in valoare cumulata de 3.000 de lei, pentru fumat și nepurtarea maștii de protecție in spații inchise, a anunțat Guvernul.Citește și: Premierul, AMENDAT dupa poza devenita virala: Cat a scos Ludovic Orban din buzunar Sursele noastre…

- O fotografie in care mai mulți membri ai cabinetului Orban se relaxeaza, in biroului acestuia, este distribuita pe Facebook. In fotografie demnitarii beau diverse bauturi alcoolice și fumeaza, iar maștile de protecție sunt lasate deoparte, pe masa.Imaginea inițiala pare sa fi fost postata de Rodica…