- Ministrul Afacerilor Externe a afirmat la inceputul ședinței de Guvern ca, pana in prezent, 21 de cetațeni romani au fost repatriați, dupa cutremurul din Turcia. Aurescu a precizat ca ambasada Romaniei la Ankara se afla in legatura cu romanii care și-au anunțat prezența pe teritoriul turc.

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a anuntat, miercuri, ca, pana in prezent, 21 de cetateni romani au fost repatriati din Turcia, cu sprijinul Ministerului Apararii Nationale, iar in cursul acestei zile alti cinci urmeaza sa ajunga in tara cu un zbor de linie.

