- Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași – Muzeul de Istorie a Moldovei – Muzeul Unirii, in parteneriat cu Universitatea Naționala de Arte „George Enescu” Iași – Facultatea de Interpretare, Compoziție și Studii Muzicale Teoretice, invita publicul la „Fantasticheria”, concert cameral de chitara duo,…

- Complexul Muzeal Național Moldova Iași, in parteneriat cu Universitatea Naționala de Arte „George Enescu” Iași – Facultatea de Interpretare, Compoziție și Studii Muzicale Teoretice, invita publicul la recitalul de canto „Voci de primavara”, care va avea loc miercuri, 24 aprilie 2024, de la ora 16.00,…

- Concertul de Muzica Sacra al Corului The Ones Vocal Artists a fost gazduit de Episcopia Romano Catolica din Iași, in frumoasa Catedrala Sfanta Fecioara Maria Regina. Interpeții au cei mai mulți multa experiența corala, dar formația aceasta a aparut in peisajul ieșean in 2023, la inițiativa unor studenți…

- Gavril Mocenco implineste pe 5 aprilie 79 de ani Artistul Gavril Mocenco s a nascut in Sulina, judetul Tulcea, pe 5 aprilie 1945. Pasionat de arta si mai ales de pictura, el a urmat Scoala Populara de Arta, sectia Pictura, din Constanta. Pe acelasi calapod, Gavril Mocenco a absolvit, in anul 1973, Institutul…

- Penitenciarul Bistrita selectioneaza candidati, in vederea admiterii in Universitatea Nationala de Aparare "Carol I" Bucuresti, sesiunea 2024, pentru urmatoarele specializari: Facultatea de Comanda si Stat Major - domeniul de licenta Stiinte militare, informatii si ordine publica - specializarea Intendenta,…

- MasterClass in regie de film documentar cu Copel Moscu Regizorul Copel Moscu vine, pe 29-30 martie, la Universitatea Naționala de Arte „George Enescu” Iași, pentru a susține un masterclass in filmul documentar. Evenimentul are loc la Sala Studio. Programul este urmatorul: Vineri, 29 martie ora 10:00…

- Pentru agricultura de precizie, Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași apeleaza la drone. Acestea indica stadiul de vegetație, zonele imburuienate și identifica daunatorii

- La doar 29 ani, Alexandra Coșofreț, din comuna Vanatori-Neamț, este profesor titular de muzica la instrumentul nai, la Școala de Arta “Sergiu Celibidache” din Roman și și-a deschis o școala de muzica in Targu-Neamț. Chiar daca zilnic face naveta Targu-Neamț-Roman, nu se plange de acest lucru. Clasele…