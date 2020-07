Boeingul ucrainean doborît în Iran: Kievul salută trimiterea cutiilor negre în Franţa Diplomatia ucraineana a salutat luni analizarea in Franta a cutiilor negre ale avionului Boeing ucrainean doborit de Iran in luna ianuarie, considerind ca aceasta operatiune, care urmeaza sa inceapa la 20 iulie, va fi o garantie a obiectivitatii, noteaza AFP, citat de Agerpres. „Este practic situatia ideala”, pentru ca rezultatul acestor analize nu va putea fi considerat partinitor de catre Iran, Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

