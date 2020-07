Boeingul ucrainean doborât: Experții au extras date din cutiile negre Luni, experții au extras date din cutiile negre ale Boeingului ucrainean doborât în ​​ianuarie la Teheran, într-un laborator din apropierea Parisului, a anunțat Biroul Francez de Analiza (BEA), potrivit AFP.



Într-un tweet, BEA, care ofera asistența tehnica, susține ca datele din cele doua cutii negre, inclusiv &"Recorderul vocal Cockpit&" (CVR), care înregistreaza conversațiile dintre piloți și zgomotele din avion, precum și &"Recorderul de date de zbor&" (FDR), care înregistreaza toți parametrii de zbor (viteza, altitudine, turația motorului, traiectoria… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

