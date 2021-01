Boeing va începe să livreze avioane alimentate doar cu biocarburanţi, până la sfârşitul deceniului Boeing va incepe sa livreze avioane alimentate doar cu biocarburanti, pana la sfarsitul deceniului Boeing a anuntat, vineri, ca va incepe sa livreze avioane comerciale capabile sa functioneze doar cu biocarburanti pana la sfarsitul deceniului, scrie Reuters. Obiectivul Boeing, care necesită actualizarea sistemelor avioanelor, creşterea cerinţelor legate de amestecul carburanţilor şi certificarea de siguranţă din partea autorităţilor de reglementare, este un element central al obiectivului mai larg al industriei de reducere la jumătate a emisiilor… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

