Boeing, dat în judecată de acționari Boeing a fost dat in judecata de actionari care sustin ca grupul a dat prioritate profitului in detrimentul sigurantei si i-a indus in eroare cu privire la angajamentul sau de a produce aeronave sigure, inainte de explozia unui panou al cabinei pasagerilor, in timpul zborului unui avion al operatorului Alaska Airlines in data de 5 ianuarie curent. Conform unei plingeri inregistrate recent, Boei Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Boeing a fost dat in judecata de propriii actionari care sustin ca grupul a dat prioritate profitului in detrimentul sigurantei si i-a indus in eroare cu privire la angajamentul sau de a produce aeronave sigure, inainte de explozia unui panou al cabinei pasagerilor, in timpul zborului unui avion 737…

- Administratia Federala pentru Aviatie din SUA a recomandat duminica operatorilor aeronavelor Boeing 737-900ER, dintre care marea majoritate circula in Statele Unite, sa inspecteze vizual panourile de usi ale avioanelor, pentru a se asigura ca sunt bine fixate, transmite Reuters preluat de News.ro.Masura…

- Zborul 1182 era in drum spre aeroportul Toyama, dar s-a intors spre aeroportul Sapporo-New Chitose, dupa ce fisura a fost gasita pe cel mai exterior dintre cele patru straturi de geam din jurul cockpitului, a spus purtatorul de cuvant, adaugand ca nu au fost raportate raniri printre cei 59 de pasageri…

- Administratia Federala a Aviatiei a informat Boeing ca investigheaza daca compania ”nu s-a asigurat ca produsele finalizate corespund designului sau aprobat si sunt in conditii de functionare in siguranta, in conformitate cu reglementarile FAA”, transmite CNBC.Ancheta a fost declansata in urma incidentului…

- Americanii ar trebui sa se simta in siguranța cand zboara cu avionul in urma recentului incident cu Boeing 737 MAX 9, a declarat marți, 9 ianuarie, secretarul de presa al Casei Albe, Karine Jean-Pierre, in cadrul unei ședințe de informare. Saptamana trecuta, un hublou s-a desprins de la un avion Alaska…

- United Airlines detine cea mai mare flota de avioane Boeing 737 MAX 9, avand 79 de astfel de aeronave, toate fiind in prezent oprite la sol in asteptarea inspectiei efectuate de Administratia Federala a Aviatiei din SUA (FAA). Un panou a fost smuls de pe un Boeing 737 MAX in timpul unui zbor al companiei…

- Compania Turkish Airlines (THY) a anuntat duminica ca retine la sol toate cele cinci Boeing 737 MAX 9 din flota sa, in urma unui incident la bordul unei aeronave de acest tip a companiei Alaska Airlines, scrie AFP."In urma incidentului de la bordul unui avion Boeing 737 MAX 9 al companiei Alaska…

- Un zbor al companiei Alaska Airlines cu 177 de persoane la bord a aterizat de urgența, vineri, in statul american Oregon. Pasagerii au declarat ca o ușa s-a desprins de pe fuzelaj dupa decolare. Alaska Airlines reține la sol intreaga flota de avioane Boeing 737-9 MAX dupa incident, informeaza Mediafax.Zborul…