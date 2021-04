Boeing a înregistrat în primele trei luni ale anului a şasea pierdere trimestrială consecutivă Veniturile au scazut cu 10%, la 15,2 miliarde de dolari, comparativ cu intervalul similar al anului trecut, dar sunt usor peste estimarile analistilor. Boieng a consemnat si costuri inainte de taxe de 318 milioane de dolari legate de probleme cu un furnizor al avionului 747 modificat pentru a servi drept Air Force One. Boeing are probleme din cauza cererii scazute pentru traficul aerian si avioane, a problemelor de productie precum si din cauza consemnarii la sol, o lunga perioada de timp, a celor mai bine vandute avioane, 737 MAX, dupa doua prabusiri in care au murit 346 de oameni. Autoritatile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

