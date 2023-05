Stiri pe aceeasi tema

- Ryanair vrea dublarea numarul de pasageri in Europa la 300 de milioane anual, pana in 2034. Compania aeriana a achiziționat 300 de aeronave Boeing in luna mai, intr-o tranzactie de evaluata la 40 de miliarde de dolari, scrie Ziarul Financiar

- Compania de petrol și gaze Serinus Energy, operatorul perimetrului de hidrocarburi Satu Mare, a trecut pe pierdere in primul trimestru, in contextul scaderii producției și a prețurilor realizate. Acțiunile s-au prabușit cu pana la 30% la Londra, scriu jurnalistii de la www.profit.ro Veniturile au scazut…

- Operatorul aerian turc Turkish Airlines va comanda un numar record de 600 de aeronave noi, care vor fi livrate in zece ani, a declarat joi presedintele companiei, Ahmet Bolat, transmite Reuters, citat de news.ro.O astfel de comanda, daca ar fi confirmata, ar fi cea mai mare efectuata vreodata de…

- Aceasta comanda masiva intervine in contextul in care companiile aeriene, inclusiv Ryanair, se confrinta cu o lipsa de avioane pentru a face fata unei cereri dinamice a pasagerilor. ”Imposibilitatea ca Airbus si Boeing sa-si creasca in mod semnificativ productia inseamna, cred, ca capacitatea va fi…

- Apollo va plati 30 de dolari pentru fiecare actiune Arconic, reprezentand o prima de 35,6% fata de pretul inregistrat la inchiderea din 27 februarie, cu o zi inainte de aparitia informatiilor privind negocierile. Actiunile Arconic, cu sediul in Pittsburgh, au crescut joicu 27%, pana la 28,75 dolari…

- Aeroportul International Iasi este operational, spun reprezentantii aerogarii, dar unele zboruri au avut intarzieri, cel putin in prima jumatate a zilei. „La acest moment, vizibilitatea pe pista de aterizare - decolare de la Aeroportul Iasi permite operarea zborurilor in conditii de siguranta. In paralel,…

- Lufthansa va comanda 22 de avioane de ultima generatie destinate curselor pe distante lungi, cu un pret total de lista de 7,5 miliarde de dolari, transmite Reuters. Acordul include 10 Airbus A350-1000, cinci Airbus A350-900 si sapte Boeing 787-9, iar aeronavele vor fi fi livrate incepand de la jumatatea…

