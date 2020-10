Boeing a anunțat concedieri. Ce pierderi financiare a înregistrat producătorul de avioane Pintre cel mai afectat domeniu de pandemia cu noul coronavirus este cel al transportului aerian. Turismul este aproape inexistent in multe țari, iar producatorul de avioane Boeing a inregistrat pierderi de 3,453 miliarde de dolari in primele noua luni ale acestui an. In comparație, in perioada similara din 2019 profitul a fost de 374 milioane de dolari. Din cauza pierderilor financiare, se estimeaza mai multe reduceri de personal „voluntare sau nevoluntare”, relateaza agentia EFE, citata de Agerpres.Conform datelor furnizate miercuri de compania americana, vanzarile sale in perioada ianuarie-septembrie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

