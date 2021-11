Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL a subliniat ca Guvernul și partidul promoveaza campania de vaccinare, dar ca nu este suficient, in acest demes fiind necesar sa se implice toți liderii din societate."Ce vedem in societate, toata lumea spune ca nu mai are incredere in politicieni. Noi putem, si Guvernul, dar si PNL, care…

- Ministrul interimar de Externe, Bogdan Aurescu, a anuntat luni ca ii va informa pe sefii diplomatiilor europene, reuniti la Luxemburg, despre criza alimentarii cu gaze naturale din Republica Moldova si ii va ruga sa ajute Chisinaul sa depaseasca aceasta situatie.

- Romania va fi dependenta și in aceasta iarna de importurile de gaze. In cazul in care iarna va fi grea, țara noastra nu știe inca de unde va procura gazele, avertizeaza Volker Raffel, CEO al E.ON Romania. Cu toate ca Romania are productie proprie de gaze si depozite, la iarna, țara noastra va fi nevoita…

- Odata presedintia PNL castigata de Florin Citu, Guvernul va livra cu “motoarele turate la maxim” reformele asteptate de romani. Aceasta este convingerea deputatului PNL de Timis Cosmin Sandru, unul dintre primii liberali care s-au alaturat lui Florin Citu. Cosmin Sandru afirma ca, dupa victoria lui…

- Spectrul spionajului rusesc reapare in Germania, cu doua saptamani inaintea alegerilor legislative, iar justitia germana a deschis o ancheta cu privire la spionarea cibernetica a unor deputati, in spatele careia Berlinul suspecteaza ca se afla mana Kremlinului, relateaza AFP. ”Pot confirma…

- Unde se afla primul muzeu subacvatic din lume? Acesta cuprinde piese de arta incredibile. Oameni din lumea intreaga sunt de-a dreptul fascinați de imaginile surprinse din el. Cum arata și care a fost costul total? Imagini din primul muzeu subactavic din lume Primul muzeu subacvatic s-a deschis, iar…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, reafirma, dupa ce premierul a declarat ca "presupune" ca avea informatiile legate de arestarea sa pentru conducere sub influenta alcoolului, ca nu a avut cunostinta despre dosarele din trecutul premierului Florin Citu nici in urma discutiilor personale, nici in urma…

- Luptatorii talibani au patruns duminica in Kabul, ei fiind acum in cartiere de la periferie, relateaza AP. Trei oficiali afgani au declarat ca talibanii sunt in districtele Kalakan, Qarabagh si Paghman, informeaza News.ro. Talibanii au remis un comunicat in care au precizat ca nu intentioneaza…