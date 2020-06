Bucuresti, 22 iun /Agerpres/ - Termenul asumat nefortat de catre antreprenori, consultanti si beneficiari pentru darea in folosinta cu calatori a metroului din Drumul Taberei - si anume 30 iunie 2020 - nu poate fi respectat, specialistii fiind cei care vor decide momentul in care magistrala M5 va fi data in exploatare, a declarat, luni, ministrul Transporturilor, Lucian Bode. Totodata, ministrul a tinut sa sublinieze ca a cunoscut o categorie de angajati ai ministerului pe care il conduce, inclusiv ai Metrorex, pe care a denumit-o generic "promitaci", dar care ulterior se transforma in "explitaci",…