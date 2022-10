”In dosarul nr. 6050/2001, Mihai Felician Cerneștean a fost condamnat de catre Judecatoria Baia Mare la un an și 8 luni de inchisoare, pentru savarșirea infracțiunii de falsificare de monede sau de alte valori prevazute la art. 282 alin. 1 din Codul Penal și la 2 ani de inchisoare pentru savarșirea infracțiunii de inșelaciune prevazuta […] The post Bode i-a dat lui Grindeanu FALSIFICATORUL lui DE MONEDE! first appeared on Ziarul National .