Membrii celor doua comisii de specialitate au admis noul mandat cu 22 de voturi pentru, niciun vot impotriva si 11 abtineri. Lucian Bode a venit cu vești bune la audieri.

- Primele cinci termoscannere destinate aeroporturilor, utilizate la depistarea simptomelor noului coronavirus, vor sosi in Romania pana la finele acestei saptamani, a declarat, miercuri, ministrul propus pentru portofoliul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, in cadrul audierilor din comisiile…

- Audierile ministrilor propusi in Guvernul Citu continua miercuri in comisiile reunite de specialitate ale Parlamentului. Potrivit programului aprobat de Birourile reunite ale Legislativului, miercuri urmeaza sa se prezinte in fata parlamentarilor: Bogdan Gheorghiu - ministrul propus al Culturii (10,00),…

- Imi asum inca o data punerea in functiune, cu calatori, a metroului din Drumul Taberei pana la data de 30 iunie 2020, inclusiv statia si Depoul Valea Ialomitei si imi propun finalizarea achizitiei si livrarea in termenul contractual a materialului rulant, respectiv 13 trenuri noi, pana in decembrie…

- Compania TAROM incheie anul 2019 cu pierderi de aproape 200 de milioane de lei, iar in 2020 va trebui sa plateasca avansurile de 15% aferente lui 2019 si 2020 pentru achizitionarea celor cinci aeronave Boeing MAX cu termen de livrare 2023, a declarat, miercuri, ministrul propus pentru portofoliul…

- Romania, impreuna cu alte opt state membre, a reusit sa construiasca o masa critica la Bruxelles si sa se opuna intrarii in vigoare a pachetului Mobilitate 1, in conditiile in care, daca acest lucru se va intampla asa cum este preconizat, din iulie 2020, industria transportului de marfa in Romania…