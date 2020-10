Ritmul de lucru inregistrat la tronsonul Targu Mures - Targu Neamt al autostrazii A8 este destul de slab, a afirmat miercuri ministrul Transporturilor, Lucian Bode, la o intalnire de lucru cu o parte dintre factorii implicati in proiectul Autostrazii A8, avertizand antreprenorul ca pot fi aplicate penalitati pentru toate intarzierile nejustificate. "Vreau sa subliniez ca, in acest moment, atat stadiul investigatiilor in teren, ca de altfel al intregului obiectiv amintit, nu este unul care sa fie multumitor. Echipa manageriala a CNAIR i-a transmis prestatorului ca, in conditiile in care lucrurile…