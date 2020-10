Stiri pe aceeasi tema

- Ritmul de lucru inregistrat la tronsonul Targu Mures - Targu Neamt al autostrazii A8 este destul de slab, a afirmat miercuri ministrul Transporturilor, Lucian Bode, la o intalnire de lucru cu o parte dintre factorii implicati in proiectul Autostrazii A8, avertizand antreprenorul ca pot fi aplicate…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, considera ca ritmul de lucru inregistrat la tronsonul Targu Mureș- Targu Neamț al autostrazii A8 este „destul de slab” și a avertizat antreprenorul ca pot fi aplicate penalitați pentru toate intarzierile nejustificate. Bode s-a aflat miercuri la o intalnire de…

- Ritmul de lucru inregistrat la tronsonul Targu Mures - Targu Neamt al autostrazii A8 este destul de slab, a afirmat miercuri ministrul Transporturilor, Lucian Bode, la o intalnire de lucru cu o parte dintre factorii implicati in proiectul Autostrazii A8, avertizand antreprenorul ca pot fi aplicate penalitati…

- Punctul de trecere a frontierei Bors II estre amplasat pe autostrada A3 lotul Bors - Biharia care se conecteaza cu autostrada M4 din Ungaria. Ministrul roman al Transporturilor, Lucian Bode, a subliniat importanta deschiderii punctului de trecere a frontierei Bors II pentru transportul de persoane…

- Autostrada Comarnic - Brasov est etalonul bataii de joc la adresa infrastructurii romanesti, iar primul lot va fi scos la licitatie in acest an, a declarat, marti, ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode. "La Comarnic - Brasov daca vreti este etalonul bataii de joc…

- La inceperea lucrarilor pe autostrada de centura a Bucureștiului au fost pregatite artificii multicolore, care au explodat la inaugurarea lucrarilor. La eveniment au participat premierul Ludovic Orban și ministrul Transporturilor, Lucian Bode.”In vederea informarii corecte a opiniei publice facem urmatoarele…

- Toate tronsoanele de autostrada unde lucrarile sunt gata in proportie de 90%, adica peste 80 de kilometri in total, ar trebui sa fie deschise traficului pana la sfarsitul acestui an, a declarat, miercuri, ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, intr-o conferinta…

- Infrastructura de transport a Romaniei are nevoie de investiții de 73 de miliarde de euro in perioada 2020-2030, spune ministrul Transporturilor, Lucian Bode. Șeful de la Transporturi a prezentat planul investitional pentru dezvoltarea infrastructurii de transport pentru perioada 2020-2030, din cadrul…